Москва30 сен Вести.Люберецкий городской суд вынес приговор трем исполнителям убийства директора ГБПОУ МО "Техникум имени Ю.А. Гагарина" Вадима Мениса, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление было совершено 23 года назад. Ранее сообщалось, что на след преступников удалось выйти благодаря фотороботу предполагаемого исполнителя, составленному почти четверть века назад.

В частности, Михаила Колосова обвинили в убийстве двух и более лиц, совершенное группой лиц, по найму, и в покушении на убийство. Андрея Гусева - в пособничестве в убийстве, а Алексея Лазутина – в подстрекательстве к убийству.

Суд установил, что между Лазутиным и директором техникума возникли личные неприязненные отношения.

В связи с этим Лазутин потребовал от одного из участников криминального сообщества Люберецкого района Казакова организовать убийство Мениса сказано в сообщении

Позднее местный криминальный авторитет Владимир Казаков погиб в ДТП.

Исполнить преступление за вознаграждение согласился Колосов, за это ему пообещали от 10 до 15 тысяч долларов США. Скрыться с места преступления ему помог пособник - Андрей Гусев.

Утром 10 октября 2002 года у ворот автостоянки учебного заведения Колосов выстрелил из пистолета с глушителем в Мениса. На помощь к пострадавшему побежали двое мужчин, которых обвиняемый ранил. После этого Колосов произвел контрольный выстрел в голову потерпевшего и скрылся на автомобиле с Гусевым.

В публикации уточняется, что в декабре 2002 года Колосов, по указанию Казакова, убил мужчину, угрожавшего разгласить компрометирующую информацию об убийстве Мениса. В обмен на неразглашение он потребовал передать ему дом в Раменском районе Московской области в деревне Осеченка.

Потерпевший вместе со знакомой приехал в дом к Казакову, где их и убили, к телам привязали утяжеление и скинули в прорубь.

Колосов, Гусев и Лазутин получили длительные сроки заключения – их приговорили к 17, 9 и 11 годам колонии строго режима соответственно.

Приговор суда в законную силу не вступил.