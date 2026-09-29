В Подмосковье начался суд по делу об убийстве директора лицея Вадима Мениса

В Подмосковье начался суд по делу о расправе над директором лицея Менисом В Подмосковье начался суд по делу об убийстве директора лицея Вадима Мениса

Москва29 сен Вести.В Люберецком городском суде Подмосковья начался судебный процесс по делу о расправе над заслуженным учителем России директором лицея №10 им. Ю.А. Гагарина Вадимом Менисом, сообщает ИС "Вести".

Его убили 10 октября 2002 года прямо на подходе к учебному заведению.

На скамье подсудимых - Андрей Гусев, Михаил Колосов и Алексей Лазутин. Следователи считают, что они по предварительному сговору и найму расправилась с директором лицея. Фигуранты признали вину.

Заказчиком преступления мог быть местный криминальный авторитет Владимир Казаков, который позднее погиб в ДТП.

Ранее сообщалось, что на след преступников удалось выйти благодаря фотороботу предполагаемого преступника, составленному 23 года назад. Следователи детально изучили личность Казакова и выявили подозрительное сходство между фотороботом и строителем, который участвовал в постройке дома Казакова в Раменском районе Подмосковья.

Оперативники нашли и задержали бывшего строителя на территории ДНР. Он признался, что совершить убийство ему помог бывший водитель, работавший у Казакова.

Следствие полагает, что помимо расправы над Менисом, подсудимые могут быть причастны к убийству еще одного знакомого Казакова по его же заказу. Мужчина якобы узнал о причастности Казакова к убийству Мениса.