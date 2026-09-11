Сын доцента Каменевой признался в организации убийства матери Сын доцента Каменевой признался и рассказал подробности организации ее убийства

Москва11 сен Вести.Семнадцатилетний сын доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева, дал признательные показания по делу об убийстве матери, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вину 17-летний подросток признал, в содеянном сознался и рассказал следствию подробности совершенного им вместе со знакомым преступления сказал собеседник агентства

Анна Каменева была найдена убитой 29 августа в доме в деревне Жуковка Московской области. По подозрению в преступлении был задержан ее 17-летний сын. Позже суд отправил его под арест. Ему предъявлено обвинение в убийстве группой лиц. Второй подозреваемый в убийстве преподавателя МГУ объявлен в розыск.