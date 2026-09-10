Москва10 сен Вести.В Москве заочно арестовали и объявили в международный розыск предполагаемого убийцу вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анны Каменевой. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее ее сын был отправлен следственный изолятор по этому делу.

Столичный суд избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу непосредственного исполнителя убийства Анны Каменевой. Мужчина объявлен в международный розыск отметил собеседник агентства

В конце августа стало известно о трагической гибели доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли в Подмосковье.

По версии следствия, 17-летний сын Каменевой совершил расправу над матерью. Известно, что в день убийства он приходил к ней со своим приятелем. Мотив преступления мог быть связан с деньгами семьи.