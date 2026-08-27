Москва27 авгВести.Суд отправил в следственный изолятор 17-летнего сына доцента доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, которого считают причастным к ее убийству, пишет Mash.
Ранее юноше было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц.
17-летнего Махачева Гаджи арестовали на два месяца по подозрению в убийстве своей матери — вдовы бывшего вице-премьера Дагестанаговорится в публикации
Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева, погибшего в ДТП в 2013 году. Ее тело с признаками криминальной смерти нашли в деревне Жуковка Московской области.