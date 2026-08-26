Москва26 авг Вести.Тело вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, погибшего в ДТП в 2013 году, нашли с ножевыми ранениями шеи в подмосковной деревне Жуковка, сообщает SHOT.

По данным канала, у 43-летней Анны Каменевой было перерезано горло.

В ее доме были следы крови, испачканное в ней полотенце и травматический пистолет с гильзами. В убийстве подозревают 18-летнего друга сына погибшей сказано в публикации

Молодого человека задержали.

Каменева работала на кафедре экономических и финансовых расследований МГУ. В 2013 году она попала в ДТП на Кутузовском проспекте вместе с мужем. В салоне иномарки также находились трое детей. Махачев погиб на месте.