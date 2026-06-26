Тело регионального главы Таджикистана нашли в реке на границе с Афганистаном КЧС Таджикистана: тело главы Горно-Бадашханской АО нашли в реке Пяндж

Москва26 июн Вести.Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Алишера Мирзонабота нашли в реке Пяндж на границе с Афганистаном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

Мирзонабот ранее попал в автомобильную аварию. Как уточняется, сейчас продолжаются поиски жены главы ГБАО, его трехлетней дочери и помощника.

Тело Мирзонабота было найдено в реке Пяндж в 20 километрах от места аварии. Накануне примерно в том же месте найдено тело его водителя. Оба тела опознаны родными и сослуживцами отметили в КЧС

Мирзонабот погиб в возрасте 45 лет. 17 июня его автомобиль попал в аварию. Поиски продолжались на расстоянии более 120 километров от места ДТП. В них были задействованы более 100 спасателей и местные жители.