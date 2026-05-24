Консул Азербайджана в Тебризе скончался в результате ДТП в Иране

Высокопоставленный дипломат Азербайджана погиб в Иране Консул Азербайджана в Тебризе скончался в результате ДТП в Иране

Москва24 мая Вести.Консул Азербайджана в иранском городе Тебриз Рамиль Рза оглу Имранов погиб в результате ДТП в Исламской Республике.

Об этом сообщил МИД Азербайджана в своем Telegram-канале.

Ведомство написало, что Имранов скончался при ДТП, "находясь за рулем автомобиля во время исполнения служебных обязанностей на трассе Джульфа-Тебриз в районе поселка Маранд".

В азербайджанском МИД выразили соболезнования родственникам и коллегам погибшего дипломата.

Ранее сообщалось, что после падения пикапа в реку в Китае скончался один человек.