Москва24 маяВести.Консул Азербайджана в иранском городе Тебриз Рамиль Рза оглу Имранов погиб в результате ДТП в Исламской Республике.
Об этом сообщил МИД Азербайджана в своем Telegram-канале.
Ведомство написало, что Имранов скончался при ДТП, "находясь за рулем автомобиля во время исполнения служебных обязанностей на трассе Джульфа-Тебриз в районе поселка Маранд".
В азербайджанском МИД выразили соболезнования родственникам и коллегам погибшего дипломата.
Ранее сообщалось, что после падения пикапа в реку в Китае скончался один человек.