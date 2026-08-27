СК предъявил обвинение сыну доцента МГУ Каменевой в ее убийстве

Сыну доцента МГУ Каменевой предъявили обвинение в убийстве СК предъявил обвинение сыну доцента МГУ Каменевой в ее убийстве

Москва27 авг Вести.Следователи предъявили обвинение 17-летнему сыну доцента кафедры экономических и финансовых расследований МГУ Анны Каменевой в ее убийстве группой лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Также следствие ходатайствует об аресте фигуранта.

Ему предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) говорится в сообщении

43-летнюю Анну Каменеву нашли зарезанной в деревне Жуковка Московской области. По подозрению в преступлении был задержан ее 17-летний сын.