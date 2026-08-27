Москва27 авгВести.Следователи предъявили обвинение 17-летнему сыну доцента кафедры экономических и финансовых расследований МГУ Анны Каменевой в ее убийстве группой лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Также следствие ходатайствует об аресте фигуранта.
Ему предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)говорится в сообщении
43-летнюю Анну Каменеву нашли зарезанной в деревне Жуковка Московской области. По подозрению в преступлении был задержан ее 17-летний сын.