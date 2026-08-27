Москва27 авг Вести.В МГУ подтвердили гибель доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Анны Каменевой. Соответствующая информация появилась на официальном сайте университета.

Трагически погибла Анна Николаевна Каменева — доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ… Для факультета, коллег и учеников Анны Николаевны ее гибель стала невосполнимой утратой. Анна Николаевна навсегда останется в нашей памяти говорится в некрологе

Анна Каменева – вдова бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, погибшего в ДТП в 2013 году. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли в подмосковной деревне Жуковка.

Предположительно, к преступлению может быть причастен друг ее сына, также в некоторых источниках озвучивалась версия, что с женщиной мог расправиться сам отпрыск. Официальной информации о случившемся пока нет.