СК настаивает на аресте сына доцента Каменевой по делу о ее убийстве

Следствие просит арестовать сына доцента Каменевой по делу о ее убийстве СК настаивает на аресте сына доцента Каменевой по делу о ее убийстве

Москва27 авг Вести.Следователи ходатайствуют перед судом об аресте сына доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, которого считают причастным к ее убийству. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее стало известно о задержании 17-летнего сына Каменевой, которую нашли убитой в деревне Жуковка в Московской области.

Следствие просит избрать в отношении Махачева меру пресечения в виде заключения под стражу сказал собеседник агентства

Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева, погибшего в ДТП в 2013 году.