Убитая в Подмосковье доцент МГУ была автором научных статей и книг

Убитая доцент МГУ Каменева была автором восьми книг и 40 научных статей Убитая в Подмосковье доцент МГУ была автором научных статей и книг

Москва27 авг Вести.О гибели доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Анны Каменевой сообщили в МГУ. Как следует из некролога, опубликованного на сайте учебного заведения, последние 15 лет творческой и профессиональной жизни Анны Николаевны были связаны с Высшей школой государственного аудита МГУ.

Она была автором восьми книг, в том числе двух учебников и учебного пособия, а также более 40 научных статей, опубликованных в научных журналах говорится в сообщении

Как отмечается в некрологе, среди авторских работ Анны Каменевой — учебник "Российское уголовное право. Общая часть" и учебное пособие "Финансовая безопасность. Финансовые расследования". Анна Николаевна активно участвовала в научной жизни факультета, мотивировала и готовила студентов к различным научным мероприятиям. Ее воспитанники становились победителями и призерами конкурсов и конференций.

Ранее сообщалось, что МГУ подтвердил гибель доцента Высшей школы аудита, вдовы вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анны Каменевой.