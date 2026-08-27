По делу об убийстве доцента МГУ Каменевой задержали ее сына Сына убитой доцента МГУ Анны Каменевой задержали в рамках уголовного дела

Москва27 авг Вести.По факту убийства доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой задержан ее 17-летний сын. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан сын убитой говорится в сообщении

Доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева была найдена убитой в доме в деревне Жуковка Московской области.

Ранее сообщалось, что Анна Каменева была автором восьми книг и более 40 научных статей.