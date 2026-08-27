Москва27 авгВести.По факту убийства доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой задержан ее 17-летний сын. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан сын убитойговорится в сообщении
Доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева была найдена убитой в доме в деревне Жуковка Московской области.
Ранее сообщалось, что Анна Каменева была автором восьми книг и более 40 научных статей.