Москва1 авгВести.Причина смерти заслуженного преподавателя МГУ имени М.В. Ломоносова Владимира Кржевова станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности декана философского факультета МГУ Алексея Козырева.
Будет судмедэкспертиза, нашли тело в лесу, поэтому причина смерти должна быть установленаприводятся в сообщении слова Козырева
Владимир Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля. Его тело без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе в пятницу, 31 июля.