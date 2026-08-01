Москва1 авг Вести.Причина смерти заслуженного преподавателя МГУ имени М.В​​​. Ломоносова Владимира Кржевова станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности декана философского факультета МГУ Алексея Козырева.

Будет судмедэкспертиза, нашли тело в лесу, поэтому причина смерти должна быть установлена приводятся в сообщении слова Козырева

Владимир Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля. Его тело без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе в пятницу, 31 июля.