В Тверской области ищут 77-летнего мужчину, пропавшего 26 июля около турбазы

В Тверской области ищут 77-летнего мужчину, пропавшего 26 июля В Тверской области ищут 77-летнего мужчину, пропавшего 26 июля около турбазы

Москва31 июл Вести.В Тверской области ищут Кржевова Владимира Сергеевича 1949 г.р., пропавшего 26 июля в окрестностях туристической базы в деревне Новые Ельцы. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, 26 июля мужчина вышел с территории турбазы и направился в неизвестном направлении. До настоящего времени данные о его местонахождении отсутствуют.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Кржевова Владимира … Внешность и особые приметы пропавшего: рост 170 см., среднего телосложения, волосы седые, глаза карие. Особые приметы: борода, усы, хромает при ходьбе. Был одет в кофту голубого цвета, серую футболку, серые шорты, шлепанцы. При себе имел желтый пакет, деревянную трость, солнцезащитные очки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства исчезновения человека.

В следственных органах призвали общественность оказать содействие в установлении местонахождения мужчины.