Доцент философского факультета МГУ Владимира Кржевов пропал на Селигере На Селигере продолжаются поиски доцента философского факультета МГУ Кржевова

Москва31 июл Вести.На озере Селигер в Тверской области продолжаются поиски заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова, доцента философского факультета Владимира Кржевова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. декана философского факультета МГУ Алексея Козырева, преподаватель пропал 26 июля.

Владимир Сергеевич Кржевов отдыхал в отеле вместе с сыном и внуком. Судя по камерам видеонаблюдения, утром он ушел из гостиницы с пакетом и в гостиницу больше не вернулся.

Сын там находится и занимается поисковыми работами рассказал Козырев

По словам Козырева, ректор МГУ Виктор Садовничий обратился с письмом к врио губернатора Тверской области Виталию Королеву. Губернатор написал резолюцию, чтобы оказать поискам всевозможную поддержку.

Масштабные поисковые работы ведутся с применением тепловизоров и коптеров.

Владимиру Кржевову 77 лет, он читает курсы по философии истории и философии права.