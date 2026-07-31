Тело доцента МГУ нашли в лесу в Тверской области

В Тверской области нашли тело доцента МГУ Тело доцента МГУ нашли в лесу в Тверской области

Москва31 июл Вести.Тело пропавшего 26 июля в Тверской области доцента МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Кржевова найдено в лесополосе. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, мужчина 1949 года рождения ушел из гостиницы в деревне Новые Ельцы Осташковского муниципального округа и пропал без вести.

Его тело, без видимых признаков насильственной смерти, обнаружено в лесополосе... Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы говорится в сообщении

Ранее по факту безвестного исчезновения Кржевова было возбуждено уголовное дело об убийстве.