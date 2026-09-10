Второй подозреваемый в убийстве преподавателя МГУ объявлен в розыск Полиция разыскивает 19-летнего подозреваемого в убийстве преподавателя МГУ

Москва10 сен Вести.19-летний Мансур Муталибов подозревается в убийстве доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой. Подробности сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, на месте преступления нашли пистолет отца Муталибова. 10 сентября суд заочно арестовал молодого человека, он объявлен в международный розыск.

Также по делу об убийстве арестован 17-летний сын убитой Гаджи.

Тело 43-летней вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Анны Каменевой с резаной раной на шее нашли в доме в элитной деревне на Рублевке 26 августа. Там же обнаружили нашли полотенце, которым, предположительно, пострадавшая пыталась закрыть рану, травматический пистолет и гильзы.

Каменева работала на кафедре экономических и финансовых расследований в МГУ. Ее муж Гаджи Махачев был экс-депутатом Госдумы и погиб в ДТТ в 2013 году.