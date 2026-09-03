Москва3 сен Вести.Появились новые подробности убийства 43-летней Анны Каменевой – доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Подробности приводит KP.RU.

Ее тело обнаружили 26 августа в семейном особняке в закрытом поселке Жуковка-3 на Рублевке. Как пишет издание, женщине нанесли глубокое ножевое ранение в шею. Предположительно, после удара она пыталась остановить кровь полотенцем и вызвать скорую помощь, но не успела.

Изначально среди версий следствие рассматривало возможную связь убийства с давним конфликтом вокруг наследства Махачева. После его гибели в ДТП в 2013 году Каменева несколько лет судилась с первой супругой и старшими детьми покойного чиновника. В состав наследства входили земельные участки, квартиры, дома, банковские счета, акции, дивиденды и доля в компании. Позже стороны заключили мировое соглашение. По нему Каменевой и ее детям, в числе прочего, достались особняк в Жуковке и другие активы.

На следующий день после сообщений о ее гибели стало известно, что задержан и арестован 17-летний сын Каменевой – младший ребенок Гаджи Махачева. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным издания, следствие рассматривает финансовый мотив, связанный с наследством. Один из знакомых семьи рассказал изданию, что в последние годы подросток якобы попал в плохую компанию, употреблял запрещенные вещества, часто конфликтовал с матерью и требовал у нее деньги. Источник в правоохранительных органах также подтвердил, что, по версии следствия, убийство могло произойти во время одного из таких конфликтов.

Кроме того, сообщается, что в момент преступления в доме находился 18-летний друг задержанного. По информации издания, он также мог быть причастен к убийству, однако после случившегося покинул Россию. Его семья, как утверждается, постоянно проживает в Испании.