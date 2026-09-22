В Подмосковье будут судить фигурантов дела об убийстве директора лицея Менеса СК завершил расследование дела об убийстве директора Люберецкого лицея в 2002 го

Москва22 сен Вести.Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве директора лицея №10 в Люберцах Вадима Менеса, совершенном в 2002 году. Перед судом в ближайшее время предстанут подстрекатель, киллер и пособник преступления. Об этом сообщает СК России.

Завершено расследование уголовного дела в отношении подстрекателя, киллера и пособника в убийстве директора лицея № 10 им. Ю.А. Гагарина Вадима Мениса (пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 5 ст. 33, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 4 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно выводам силовиков, заказчиком расправы над заслуженным учителем России стал один из криминальных авторитетов Подмосковья, имевший отношение к Таганской ОПГ. Он приказал другому близкому к этой среде человеку организовать убийство, мотивом послужил отказ жертвы продавать акции завода. Тот нашел исполнителя и заплатил ему 300 долларов.

Киллер застрелил Менеса 10 октября 2002-го на пороге учебного заведения. Также ранения получил сотрудник лицея, попытавшийся задержать убийцу, и случайный свидетель. Преступник скрылся на машине, которой управлял сообщник.

Предполагаемый наемник - Михаил Колосов, силовики нашли его спустя 23 года в Донецке. Кроме того, в деле фигурирует Андрей Гусев, предположительно, находившийся за рулем в день убийства. Он тоже под арестом.

Исполнителю также вменяется убийство еще двух человек, считается, что он расправился с мужчиной и его спутницей и выбросил тела в водоем в Раменском районе. Все это время они числились пропавшими без вести.

Организатор - Владимир Казаков, известный в определенных кругах как Казак – погиб в ДТП через несколько месяцев после преступления.