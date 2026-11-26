В Москве арестовали обвиняемого в расстреле четырех человек в 1997 году Арестован киллер из 90-х, расстрелявший главу банды "Мытищинские"

Москва26 ноя Вести.Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту дела об убийстве 30-летней давности, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В совершении преступления, произошедшего в конце декабря 1997 году, обвиняют Виктора Бандеева. Его заключили под стражу, мужчина пробудет под арестом как минимум до 20 декабря текущего года.

По версии следствия … Бендеев и другие неустановленные лица совершили убийство одного из руководителей банды "Мытищинские" и находившихся рядом с ним троих людей, расстреляв их из автоматического оружия говорится в заявлении судебной пресс-службы в MAX

Расправу произвели на Осташковском шоссе в Мытищинском районе Подмосковья.