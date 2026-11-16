Москва16 ноя Вести.Алексей Малаев, печально известный как измайловский маньяк, отсидел в колонии 15 лет, освободился и вернулся в Москву. Сейчас он проживает в своей прежней квартире, которая расположена в том самом районе, где он совершал свои преступления, и работает на мебельной фабрике. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

После освобождения из пензенской колонии в ноябре 2021 года Малаев снова живет в своей квартире в Измайлово — именно там он охотился на жертв с металлической трубой, молотком и газом. Год назад маньяку удалось найти работу — его взяли на мебельное производство в районе "Черкизовской". Малаев занимается разгрузкой, доставкой и установкой мебели за 50 тысяч рублей в месяц, выполняет другие задачи как разнорабочий говорится в сообщении источника

Малаев был задержан в 2007 году по подозрению в причастности к нападениям на прохожих. Следствие установило, что 28-летний мужчина набрасывался на людей, зверски избивал и забирал ценности. Его жертвами становились как мужчины, так и женщины, одной из них – 49-летней москвичке – выжить не удалось.

Силовики доказали 19 эпизодов, хотя сам преступник признался только в 12, в том числе убийстве. Суд отправил его в колонию на 15 лет. Он несколько раз пытался выйти по УДО, но все прошения были отклонены.