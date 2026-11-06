Эстонский суд реабилитировал киллера, признав его борцом с советской властью Киллера в Эстонии реабилитировали, назвав его борцом с советской властью

Москва6 ноя Вести.Наемный убийца Имре Аракас по прозвищу Мясник судом Эстонии был реабилитирован за ряд преступлений, совершенных в начале его криминальной карьеры. Об этом сообщила телекомпания ERR.

В 1979 году 20-летний Аракас был осужден Верховным судом Эстонской ССР. Мужчина украл 13 пистолетов и сотни патронов, а также пытался сбежать из страны на моторной лодке. Отсидев 15 лет, Аракас стал членом эстонской ОПГ и совершал убийства в различных странах Европы.

Мужчину арестовали в Ирландии в 2017 году и приговорили к тюремному заключению, а после выслали в Литву. Адвокат Аракаса в суде заявил, что украденное в 1970-х оружие, угнанные лодка и автомобиль нужны были мужчине для "борьбы с советским режимом". Суд удовлетворил это ходатайство и заменил ряд обвинительных приговоров, вынесенных Верховным судом Эстонской ССР.

Ранее американец Фрэнсис Кауфманн, убивший россиянку Анастасию Трофимову и их 11-месячную дочь Андромеду, был приговорен судом в Италии к пожизненному заключению.