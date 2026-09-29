Судебный эксперт объяснил, почему маньяк Гаськов заявлял о сотне убийств Судебный психолог считает, что маньяк Гаськов хотел продлить пребывание в СИЗО

Москва29 сен Вести.Серийный убийца и насильник Алексей Гаськов заявлял следствию, что совершил более сотни убийств, чтобы подольше не отправляться в колонию, пояснил РИА Новости медицинский психолог, судебный эксперт, доктор психологических наук, руководитель центра судебно-психологических экспертиз "Академия стратегических инициатив" Виктор Гульдан.

Чтобы продлить пребывание в СИЗО и не отправляться в зону на пожизненное, где содержание гораздо жестче, чем в СИЗО, они могут наплести: еще у меня десять убийств сказал эксперт

Он также объяснил, что у всех серийных убийц есть личностно-мотивационное расстройство, а анализировать их поведение можно на двух уровнях. Первый – он мстит окружающим за абьюз в детстве и обиды, нанесенные женщинами, второй – у человека болезненное расстройство, и его нужно признавать невменяемым.

Московский областной суд 28 сентября признал 51-летнего Гаськова виновным в совершении десяти убийств на территории Москвы, Московской и Новосибирской областей и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.

До начала суда Гаськов заявлял, что с 1995 года совершил более ста убийств.