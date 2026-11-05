Американец приговорен в Италии к пожизненному заключению за убийство россиянки

Американец, убивший в Италии россиянку и ее дочь, получил пожизненный приговор Американец приговорен в Италии к пожизненному заключению за убийство россиянки

Москва5 ноя Вести.Суд в Италии приговорил американца Фрэнсиса Кауфманна, убившего уроженку Омска Анастасию Трофимову и их 11-месячную дочь Андромеду, к пожизненному заключению, сообщило агентство ANSA.

47-летний американец Фрэнсис Кауфман приговорен к пожизненному заключению с дополнительными тремя годами дневной изоляции за двойное убийство… Он убил свою 29-летнюю партнершу из России и их 11-месячную дочь в парке Рима говорится в публикации

Тела Трофимовой и ее дочери нашли 7 июня 2025 года в римском парке Вилла-Памфили. Опознать их удалось благодаря женщине, которая узнала татуировки Трофимовой на фотографиях, распространявшихся итальянской полицией.

В Италию женщина и девочка прилетели с Мальты. Там она, предположительно, познакомилась с Кауфманном, представлявшимся кинопродюсером, а 14 июня 2024 года у них родилась их дочь.