К пожизненному сроку осужден убийца жены и дочери бизнесмена Казаряна К пожизненному сроку осужден мужчина, убивший жену и дочь бизнесмена Казаряна

Москва2 ноя Вести.К пожизненному лишению свободы приговорен гражданин Молдавии Алексей Мельничук (1993 г.р.), убивший в 2015 году жену и дочь бизнесмена Хорена Казаряна. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Мельничук признан виновным … [по] п.п. "а, в, д, з, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство … двух лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление ...), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, … оружия, ... с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пожизненное лишение свободы мужчина будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

В ночь на 14 февраля 2015 года в квартире жилого дома на улице Шаболовка были обнаружены тела женщины и ее дочери 2005 г.р. с признаками насильственной смерти. На телах жертв были обнаружены более 40 колото-резаных ран. Подозреваемый также похитил не менее 3 тыс. долларов, ювелирные украшения и другие ценности. Забрав с собой орудие преступления, он скрылся с места происшествия, после чего уехал из России, а спустя время вернулся.

Выйти на след подозреваемого удалось благодаря хранившимся у криминалистов отпечаткам пальцев.

В ходе расследования проверялась причастность к убийству самого Казаряна, который более 2,5 года провел в СИЗО и под домашним арестом в качестве главного обвиняемого, но был полностью реабилитирован, а также его брата.