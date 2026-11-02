Москва2 нояВести.Суд в Омске приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении 42-летнего Олега Касьяненко, обвиняемого в убийстве и покушении на изнасилование 15-летней московской школьницы Ангелины Алешкиной. Об этом сообщает ГТРК "Омск".
Сегодня проходит первое заседание с участием обвиняемого в Омске. До этого он находился в СИЗО в Москвеговорится в сообщении
Преступление произошло в июле 2024 года. Девочка приехала в Омск из Москвы с родителями и двумя сестрами. В день перед отъездом она пошла погулять в парк Победы и пропала. Спустя три дня ее тело нашли в Иртыше недалеко от лодочной станции. По подозрению в убийстве был задержан 42-летний Олег Касьяненко.