В Омске начался судебный процесс по делу об убийстве школьницы из Москвы

Суд в Омске приступил к рассмотрению дела об убийстве школьницы из Москвы В Омске начался судебный процесс по делу об убийстве школьницы из Москвы

Москва2 ноя Вести.Суд в Омске приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении 42-летнего Олега Касьяненко, обвиняемого в убийстве и покушении на изнасилование 15-летней московской школьницы Ангелины Алешкиной. Об этом сообщает ГТРК "Омск".

Сегодня проходит первое заседание с участием обвиняемого в Омске. До этого он находился в СИЗО в Москве говорится в сообщении

Преступление произошло в июле 2024 года. Девочка приехала в Омск из Москвы с родителями и двумя сестрами. В день перед отъездом она пошла погулять в парк Победы и пропала. Спустя три дня ее тело нашли в Иртыше недалеко от лодочной станции. По подозрению в убийстве был задержан 42-летний Олег Касьяненко.