Предполагаемых убийц студента в Омске отправили на психиатрическую экспертизу Обвиняемым в убийстве омского студента назначена психиатрическая экспертиза

Москва23 окт Вести.Шестерых фигурантов уголовного дела о жестоком убийстве студента в Омске отправят на психиатрическую экспертизу, передает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону.

Следствие продолжается, всем шестерым подозреваемым назначена психиатрическая экспертиза приводит агентство слова своего собеседника

Преступление произошло 20 июня 2026 года. По версии следствия, четверо молодых людей и две девушки 20-24 лет заманили юношу на пустырь на окраине города, связали руки и ноги, перенесли к заброшенному зданию и нанесли ножевые ранения в шею и грудь.

Правоохранители считают, что они действовали по предварительному сговору, мотивом послужила личная неприязнь.

После задержания обвиняемые были помещены под стражу, 23 октября суд продлил арест еще на два месяца.