ТАСС: двое фигурантов дела об убийстве подростка в Омске поменяли пол в паспорте

Двое обвиняемых в убийстве омского студента поменяли пол в паспорте ТАСС: двое фигурантов дела об убийстве подростка в Омске поменяли пол в паспорте

Москва24 окт Вести.Двое фигурантов уголовного дела о жестоком убийстве студента в Омске поменяли пол в паспорте на женский и принимали гормоны (ЛГБТ, запрещенное в России экстремистское движение). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственные органы региона.

Из трех девушек, подозреваемых в убийстве, только одна нормальная, остальные поменяли пол по паспорту и сидели на гормонах приводит агентство слова своего собеседника

Преступление произошло 20 июня 2026 года. По версии следствия, шестеро юношей и девушек 20-24 лет заманили парня на пустырь на окраине города, связали руки и ноги, перенесли к заброшенному зданию и нанесли ножевые ранения в шею и грудь.

Правоохранители считают, что они действовали по предварительному сговору, мотивом послужила личная неприязнь. Всех фигурантов намерены проверить на вменяемость.