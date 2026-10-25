Москва25 октВести.Основным мотивом убийства студента шестью молодыми людьми и девушками в Омске в июне 2026 года была личная неприязнь, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах региона.
Основная версия [мотива убийства] – личная неприязнь. Решили помочь девочке убрать надоевшего поклонникасказал собеседник агентства
Он также уточнил, что среди других версий – месть за то, что убитый обещал обвиняемым помощь в заработке на некой финансовой операции, но обещание не выполнил.
Преступление произошло 20 июня 2026 года. По версии следствия, шестеро юношей и девушек 20-24 лет заманили парня на пустырь на окраине города, связали руки и ноги, перенесли к заброшенному зданию и нанесли ножевые ранения в шею и грудь.
Ранее сообщалось, что двое фигурантов уголовного дела о жестоком убийстве студента поменяли пол в паспорте на женский и принимали гормоны (ЛГБТ, запрещенное в России экстремистское движение).