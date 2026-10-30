"После преступления легче не станет": Бекмансуров рассказал, что понял в тюрьме Стрелявший в пермском вузе Бекмансуров: после преступления легче не станет

Москва30 окт Вести.Преступление ничего не дает, после него легче не становится, признался осужденный за убийство шести человек бывший студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров. Такое заявление он сделал в документальном фильме Виталия Кармазина "Не говори "Да", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что через преступление невозможно выплеснуть накопившийся гнев.

Само преступление, оно ничего не даст. Оно не позволит выплеснуть гнев, после него не станет легче. После него станет только хуже. С каждым годом все будет еще хуже, пока человек, собственно, после совершения этого не умрет вот в этих местах (местах лишения свободы. - Прим. ред.) сказал Бекмансуров

Ранее осужденный рассказал, что подвигло его совершить преступление. По его словам, длительное время он находился в подавленном состоянии, и его стали привлекать сцены, в которых демонстрировались различные сцены выхода гнева.

20 сентября 2021 года Бекмансуров пришел на территорию университета в Перми с гладкоствольным ружьем и открыл стрельбу по беззащитным людям. В результaте погибли шесть человек, более 20 пострадали. Полицейский обезвредил нападавшего и задержал его. В декабре 2022 года Бекмансуров получил пожизненный срок.