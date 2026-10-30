Осужденный за терроризм Гагарин: клеймо преступника со мной на всю жизнь

Осужденный за терроризм Гагарин рассказал, как воспринимает свою судимость Осужденный за терроризм Гагарин: клеймо преступника со мной на всю жизнь

Москва30 окт Вести.Осужденный житель Углича Даниил Гагарин (внесен в список террористов и экстремистов) в документальном фильме Виталия Кармазина "Не говори "Да"" заявил, что клеймо преступника теперь с ним на всю жизнь, сообщает ИС "Вести".

Ранее 19-летний Гагарин был приговорен к 6 годам колонии строгого режима за попытку теракта.

Не везде на работу возьмут с такой статьей. То, что судимость - раз. Но она там через лет 20, наверное, только погасится. То есть после того, как я отсижу, через 20 лет она только погасится. Еще и надзор восемь лет мне отсидеть надо. То есть живешь только по комендантскому часу. Клеймо на всю жизнь. Ты на себе просто печать ставишь сказал осужденный

Он добавил, что не хочет больше ничего, кроме как отсидеть свой срок и вернуться домой.