Убийца россиянки в Хургаде приговорен к смертной казни Суд приговорил убийцу россиянки в Хургаде к смертной казни

Москва12 авг Вести.Суд в Египте, приговоривший к смертной казни убийцу россиянки Светланы Медведевой в Хургаде, не выявил оснований для смягчения наказания, так как преступник действовал с умыслом и особой жестокостью, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученный текст приговора.

Как следует из материалов следствия, 31-летний Мухаммед Бадави 9 октября 2025 года проник в квартиру Светланы в Хургаде с целью ограбления. Женщина оказала сопротивление, но преступник убил ее и скрылся, забрав деньги и мобильный телефон. Тело погибшей позже обнаружили охранники здания.

Суд, определяя наказание, соразмерное преступлению, не счел возможным проявить снисхождение и милосердие, приняв единогласное решение, что справедливым наказанием будет смертная казнь говорится в документе

В материалах дела отмечается, что защита Бадави просила суд "проявить максимально возможное снисхождение", указывая на отсутствие мотива убийства, но доводы адвоката суд отверг.

Суд обосновал наличие умысла совершить убийство характером и тяжестью многочисленных ран, нанесенных жертве, а также поведением преступника до и поле нападения.

По требованию египетского законодательства, перед вынесением приговора суд направил дело верховному муфтию. Согласно документу, муфтий поддержал решение суда, назвав его "справедливым наказанием за совершенное убийство".

Суд по уголовным делам провинции Красное море 6 июля приговорил Бадави к смертной казни через повешение. Приговор не является окончательным. Дело подлежит рассмотрению апелляционной инстанцией, а высшая мера вступает в силу только после утверждения Кассационным судом.