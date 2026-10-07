В Калмыкии мужчину осудили на 12,5 лет за убийство, совершенное в 1997 году

В Калмыкии рецидивист получил новый срок за убийство, совершенное 29 лет назад В Калмыкии мужчину осудили на 12,5 лет за убийство, совершенное в 1997 году

Москва7 окт Вести.В Калмыкии суд вынес приговор в отношении 63-летнего мужчины, признав его виновным в убийстве знакомого, совершенном в 1997 году. Как сообщает СУ СКР по республике, ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору)… Суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцам лишения свободы говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте"

Преступление произошло осенью 1997 года на территории Приютненского района. Согласно материалам уголовного дела, фигурант застрелил потерпевшего из пистолета и бросил тело в степи. Ему помогал приятель, уголовное преследование которого было прекращено в связи со смертью.

Отмечается, что осужденный уже отбывал наказание, в том числе за убийство. Сейчас его отправят в колонию особого режима.