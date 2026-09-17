Житель Крыма уговорил друга взять вину за смертельное ДТП на себя и застрелил Жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП и преднамеренное убийство друга

Москва17 сен Вести.В Крыму перед судом предстанет местный житель, который в 1995 году устроил смертельное ДТП, уговорил друга взять вину на себя, а после застрелил его, боясь разоблачения. Подробности рассказали в ГСУ СКР по республике и Севастополю.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Симферополя. Он обвиняется в убийстве с целью скрыть другое преступление (п. "е" ст. 102 УК РСФСР в ред. Федерального закона № 109-ФЗ от 18.07.1995)… Фигурант дал признательные показания, а при проверке показаний на месте убийства детально рассказал об обстоятельствах его совершения и показал, где сокрыл тело говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 1995-го мужчина насмерть сбил подростка на Евпаторийском шоссе. Он уговорил приятеля взять вину на себя, тот согласился и написал явку с повинной, однако спустя время перестал приходить в суд и был объявлен в розыск.

Боясь, что правда станет известна правоохранителям, в декабре того же года злоумышленник напоил друга, вывез в лес, расположенный недалеко от села Удачное, и застрелил. Отмечается, что к этому преступлению он привлек еще одного знакомого, с которым они закопали жертву.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.