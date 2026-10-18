Экс-сотрудник ИК убил девушку, подделал почерк маньяка и жил на свободе 20 лет Убивший девушку экс-сотрудник ИК подделал почерк маньяка и жил на свободе 20 лет

Москва18 окт Вести.В 2026 году сотрудники правоохранительных органов вычислили преступника, совершившего жестокое убийство летом 2005 года в городе Вязники Владимирской области. Им оказался бывший сотрудник ИК, об этом пишет vlad.aif.ru.

По данным издания, мужчина был знаком с матерью жертвы – тоже сотрудницей ФСИН. В один из дней он проходил мимо ее дома и услышал громкую музыку. Это его сильно разозлило, и он зашел в дом. Квартиру открыла не его знакомая, а ее 16-летняя дочь.

Девушка училась в ПТУ. Мать в этот момент находилась на работе — в той же самой колонии. Надо сказать, что дом, в котором произошло преступление, был специально построен для сотрудников ИК, там же жили и его родители обвиняемого. Мать студентки много лет знала его как своего сослуживца, поэтому несовершеннолетняя спокойно впустила мужчину в квартиру рассказал следователь-криминалист управления СК РФ по Владимирской области Юрий Никулин

Мужчина избил и изнасиловал девушку, нанеся не менее 14 ножевых ранений и 17 ударов руками, ногами и деревянным табуретом. Смерть наступила от потери крови, когда убийца ножом перерезал шею жертвы.

После преступления мужчина покинул квартиру, но вновь вернулся, чтобы изуродовать ножом уже мертвое тело – он знал, что так делают серийные убийцы, и пытался инсценировать их почерк.

Тело обнаружила на кровати мать девушки, когда вернулась с работы.

Только в 2026 году, когда криминалисты снова изучили одежду жертвы и изъятые в квартире следы, удалось выделить ДНК и установить убийцу – это стало возможным благодаря современным технологиям. Все эти годы мужчина жил на свободе, какое-то время работал в системе ФСИН. В 2008 году его осудили за взятку: он проносил в колонию наркотики.

Сейчас 56-летнему бывшему сотруднику колонии предъявили обвинение по пунктам "д" и "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием), а его дело направлено в суд. Ему грозит лишение свободы – возможно, пожизненное.