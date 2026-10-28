Серийный убийца Орунбаев признался в еще одном убийстве женщины в Сибири

Пожизненно осужденный Орунбаев признался в еще одном убийстве женщины Серийный убийца Орунбаев признался в еще одном убийстве женщины в Сибири

Москва28 окт Вести.Серийный убийца Кегашбек Орунбаев признался в еще одном убийстве женщины в Сибири – преступление было совершено в 1997 году. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии на платформе MAX.

В июле 1997 года в Канске нашли тело 35-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Преступник скрылся, а предварительное следствие приостановили.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты обратили внимание на схожий почерк злоумышленника и установили причастность Орунбаева. Выяснилось, что он отбывал наказание в колонии-поселении в Красноярском крае. 18 июля 1997 года мужчина работал на лесозаготовительном участке за пределами учреждения, откуда прибыл в Канск. Там он встретил местную жительницу, напал на ее, изнасиловал и убил, чтобы скрыть преступление.

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении Кегашбека Орунбаева. Он обвиняется в убийстве, сопряженном с изнасилованием, совершенном в 1997 году говорится в публикации

64-летний фигурант уже отбывает пожизненный срок. Для следственных действий его этапировали в Красноярский край. Вину Орунбаев признал полностью. Расследование дела завершено.