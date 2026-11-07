Маньяк Орунбаев рассказал о совершенном 30 лет назад убийстве под Красноярском "Иволгинский потрошитель" помнит детали убийства, совершенного 30 лет назад

Москва7 ноя Вести."Иволгинский потрошитель" Кегашбек Орунбаев, которого этапировали в Красноярский край после признания в совершении еще одного убийства в Канске в 1997 году, в подробностях рассказал об этом преступлении, сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Там уточнили, что убитая в Канске женщина стала четвертой жертвой Орунбаева. Всего на счету маньяка смерть девяти человек в разных регионах Сибири.

Орунбаев отчетливо помнит [детали убийства 1997 года]. Его вывозили на проверку показаний на место в Сосновый Бор г. Канска (это центральный парк и памятник природы с 1985 года). Он все показал и дословно рассказал на месте как было пояснили в надзорном ведомстве

Летом 1997 года "иволгинский потрошитель" отбывал наказание в колонии-поселении в поселке Курдояки Нижнеингашского района. Оказавшись в Канске, он напал на 35-летнюю женщину, изнасиловал и убил ее. На тот момент преступление не было раскрыто. Также мужчину подозревают в совершении других убийств в районе Канска в то время.

Верховный суд Бурятии в 2013 году приговорил Орунбаева к пожизненному сроку. Он отбывает наказание в колонии "Черный дельфин".