Москва8 ноя Вести.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскивает более 961 тыс. рублей с "иволгинского потрошителя" Кегашбека Орунбаева, который отбывает пожизненный срок серию убийств и сексуальное насилие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП.

Согласно материалам приставов, в декабре 2022 года на Орунбаева завели исполнительное производство, по которому с него взыскивают более 892 тысяч рублей "морального вреда, причиненного преступлением" с исполнительским сбором в 69,4 тысячи рублей. Это производство было заведено по исполнительному листу, выданному Новоалтайским городским судом в ноябре того же года говорится в публикации

Орунбаев отбывает пожизненное наказание за серию жестоких убийств и изнасилований. В конце октября 2026 года на него завели новое уголовное дело об убийстве с изнасилованием женщины в 1997 году в городе Канск Красноярского края, которая стала его четвертой жертвой. Всего на счету маньяка смерть девяти человек в разных регионах Сибири.