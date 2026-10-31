Москва31 окт Вести.Серийного убийцу Кегашбека Орунбаева, известного по прозвищу иволгинский потрошитель, подозревают в каннибализме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Есть факты, говорящие о том, что Орунбаев в отношении своих жертв занимался каннибализмом. Все это будет тщательно проверяться следствием пояснил собеседник агентства

Ранее сообщалось, что Орунбаев был этапирован в Красноярский край в связи с признанием в совершении еще одного убийства женщины в Канске в 1997 году. Всего на его счету девять жертв.

Орунбаев за серию изнасилований и убийств женщин был приговорен к пожизненному сроку Верховным судом Бурятии в 2013 году.