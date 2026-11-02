Маньяка Орунбаева проверят на совершение других убийств в Красноярском крае

"Иволгинского потрошителя" подозревают в других убийствах под Красноярском Маньяка Орунбаева проверят на совершение других убийств в Красноярском крае

Москва2 ноя Вести.Серийный убийца Кегашбек Орунбаев, или "иволгинский потрошитель", обвиняемый в изнасиловании и убийстве женщины в Канске Красноярского края в 1997 году, подозревается в совершении аналогичных преступлений на территории региона, сообщил ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

У следствия есть все основания полагать, что на территории Канского округа Красноярского края Орунбаев совершил не одно преступление. Он будет обязательно проверен на совершение аналогичных преступлений на территории округа рассказали в надзорном ведомстве

В убийстве 35-летней женщины в Канске маньяк признался: она стала его четвертой жертвой. Всего на счету маньяка смерть девяти человек в разных регионах Сибири.

В Канске Орунбаев оказался летом 1997 года, отбывая наказание в колонии-поселении в поселке Курдояки Нижнеингашского района. У следствия есть основания полагать, что жительница города стала не единственной его жертвой в тот период.

Приговором Верховного суда Бурятии в 2013 году Орунбаев был приговорен к пожизненному сроку. Мужчина убивал и насиловал женщин. Он отбывает пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин". Свое прозвище - "иволгинский потрошитель" - он получил из-за того, что совершил часть своих преступлений в одноименном районе Бурятии.

Ранее сообщалось, что "иволгинского потрошителя" подозревают в каннибализме. Все это будет проверяться следствием.