Житель Алтайского края заживо сжег двух человек

Рецидивист поджег дом с хозяевами в Алтайском крае Житель Алтайского края заживо сжег двух человек

Москва16 ноя Вести.В Алтайском крае возбудили уголовное дело о двойном убийстве, фигурантом которого стал ранее судимый местный житель, решается вопрос о его аресте. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в Славгороде 14 ноября между проживающими в одной квартире подозреваемым, его сожительницей и общим знакомым возник конфликт. Дождавшись, когда мужчина и женщина уснули, нетрезвый фигурант умышленно поджег одежду. Убедившись, что возгорание началось, он покинул дом.

Тела 53-летнего мужчины и 47-летней женщины обнаружили во время тушения пожара.

По подозрению в совершении преступления в кратчайшие сроки был задержан 55-летний ранее судимый знакомый потерпевших говорится в сообщении

В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом.

Решается вопрос о его аресте.