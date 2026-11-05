В Вологодской области женщина пыталась заживо сжечь двух человек Жительница Вологодской области пыталась заживо сжечь сожителя и его друга

Москва5 ноя Вести.В Вологодской области местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство двух человек после того, как попыталась поджечь дом с находящимися там людьми. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, в октябре нетрезвая 59-летняя жительница села Спасский Погост Тарногского округа пришла к дому соседей. Зная, что там находятся ее 63-летний сожитель и 79-летний хозяин, облила дверь горючей смесью из канистры и подожгла ее. Возгорание успел потушить сожитель злоумышленницы.

Фигурантка подозревается в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом, с особой жестокостью. Она задержана говорится в сообщении

Следствие ходатайствует перед судом об аресте фигурантки.