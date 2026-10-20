В Воскресенске женщина получила условный срок за гибель семьи при пожаре В Воскресенске осудили женщину по делу о сгоревшей семье

Москва20 окт Вести.Воскресенский городской суд вынес приговор женщине, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Судом установлено, что 21 февраля 2026 года Д. покинула жилой дом, в котором остались 4 малолетних ребенка и ее мать, не приняв при этом необходимых и достаточных мер противопожарной безопасности, в том числе, не отключив от сети водонагреватель говорится в сообщении

Кроме того жензина знала, что на окнах нет ручек, а второго комплекта ключей от входной двери нет, но все равно закрыла дверь снаружи на ключ, заблокировав единственный выход из дома.

Вечером в доме начался пожар. Когда пожарные приехали и потушили огонь, они нашли в доме тела четырех детей в возрасте от 3 до 6 лет и их бабушки и женщины. Люди погибли из‑за отравления дымом и продуктами горения. Находившемуся в момент возгорания в доме 14-летнему подростку удалось спастись.

Суд посчитал женщину виновной и назначил ей наказание 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок — тоже 1 год и 6 месяцев: если в это время она не нарушит закон, реальное заключение ей не грозит.