Москва2 нояВести.Причиной пожара в жилом доме в ЛНР, в результате которого погибли молодая женщина и ее 2-летний сын, стал поджог. Случившееся квалифицировано как убийство, подозреваемый в его совершении задержан. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
Трагедия произошла 29 октября в селе Червона Поляна Антрацитовского муниципального округа. Тела матери и ребенка нашли после ликвидации возгорания.
Позже установили его очаг, указывающий, что речь идет о намеренных действиях, а также личность предполагаемого преступника. Им оказался близкий друг матери погибшей. Он уже дал признательные показания.
В ходе допроса он сообщил, что во время длительной командировки получил от сожительницы сведения о предстоящем отцовстве и осуществлял материальную поддержку, регулярно перечисляя ей денежные средства. По возвращении оказалось, что женщина ввела его в заблуждение ради материальной выгоды. В порыве ярости он поджог ее дом, где в этот момент находились дочь и малолетний внук сожительницыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По решению суда фигуранта отправили в СИЗО. Следственные органы выясняют детали и все обстоятельства.