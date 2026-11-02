СК: причиной пожара в доме в ЛНР, где погибли женщина с ребенком, стал поджог

Причиной пожара с гибелью женщины и 2-летнего ребенка в ЛНР стал поджог СК: причиной пожара в доме в ЛНР, где погибли женщина с ребенком, стал поджог

Москва2 ноя Вести.Причиной пожара в жилом доме в ЛНР, в результате которого погибли молодая женщина и ее 2-летний сын, стал поджог. Случившееся квалифицировано как убийство, подозреваемый в его совершении задержан. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Трагедия произошла 29 октября в селе Червона Поляна Антрацитовского муниципального округа. Тела матери и ребенка нашли после ликвидации возгорания.

Позже установили его очаг, указывающий, что речь идет о намеренных действиях, а также личность предполагаемого преступника. Им оказался близкий друг матери погибшей. Он уже дал признательные показания.

В ходе допроса он сообщил, что во время длительной командировки получил от сожительницы сведения о предстоящем отцовстве и осуществлял материальную поддержку, регулярно перечисляя ей денежные средства. По возвращении оказалось, что женщина ввела его в заблуждение ради материальной выгоды. В порыве ярости он поджог ее дом, где в этот момент находились дочь и малолетний внук сожительницы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По решению суда фигуранта отправили в СИЗО. Следственные органы выясняют детали и все обстоятельства.