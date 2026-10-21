Две женщины и ребенок пострадали на пожаре в квартире жилого дома в ЛНР

В ЛНР сгорела квартира в жилом доме, пострадали две женщины и 6-летний мальчик Две женщины и ребенок пострадали на пожаре в квартире жилого дома в ЛНР

Москва21 окт Вести.В результате пожара в квартире многоэтажного дома в Алчевске пострадали две женщины и ребенок. Все трое госпитализированы с отравлением продуктами горения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.

Возгорание произошло рано утром 21 октября, в среду, на улице Попова.

Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Жильцы — две женщины (78 и 31 года) и 6-летний ребенок — самостоятельно покинули помещение до приезда пожарных. После медицинского осмотра пострадавшие были госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения" говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Четверо жильцов соседних квартир были эвакуированы, им медицинская помощь не потребовалась.

Пожар уничтожил две жилые комнаты на площади в 25 квадратных метров, а также стены, потолок и личные вещи. Причину случившегося предстоит выяснить специалистам.