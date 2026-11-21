Москва21 нояВести.Женщина и двое детей пострадали в результате пожара на втором этаже многоквартирного дома в Донецке. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.
Возгорание произошло в ночь 21 ноября, в субботу, в Куйбышевском районе.
Пожар в квартире на 2-ом этаже многоквартирного дома. В результате возгорания пострадала женщина 1999 г.р. и двое детей 2016 г.р. и 2019 г.р. От госпитализации отказалисьнаписал глава города в мессенджере МАХ
По данным ГУ МЧС России по ДНР, 27-летняя женщина успела самостоятельно эвакуироваться с детьми до прибытия пожарных.
Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.