Женщина и двое детей пострадали на пожаре в Донецке

Женщина и двое детей пострадали на пожаре в Куйбышевском районе Донецка Женщина и двое детей пострадали на пожаре в Донецке

Москва21 ноя Вести.Женщина и двое детей пострадали в результате пожара на втором этаже многоквартирного дома в Донецке. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Возгорание произошло в ночь 21 ноября, в субботу, в Куйбышевском районе.

Пожар в квартире на 2-ом этаже многоквартирного дома. В результате возгорания пострадала женщина 1999 г.р. и двое детей 2016 г.р. и 2019 г.р. От госпитализации отказались написал глава города в мессенджере МАХ

По данным ГУ МЧС России по ДНР, 27-летняя женщина успела самостоятельно эвакуироваться с детьми до прибытия пожарных.

Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.