В Донецке пожарные спасли 69-летнюю женщину, квартиру которой заволокло дымом

Пожарные спасли 69-летнюю женщину в Донецке В Донецке пожарные спасли 69-летнюю женщину, квартиру которой заволокло дымом

Москва24 окт Вести.В Донецке пожарные спасли 69-летнюю женщину, которую они обнаружили в квартире, окутанной густым дымом. Об этом сообщило МЧС России по ДНР.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на проспекте Кутузова. Хозяйка квартиры, расположенной на 9-м этаже, оставила кастрюлю с едой на включенной плите и отвлеклась. В результате помещение заволокло густым дымом.

Газодымозащитники 4-й пожарно-спасательной части обнаружили в коридоре квартиры женщину, вынесли ее на свежий воздух и передали медикам "скорой". От госпитализации она отказалась говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС. В результате инцидента уничтожена кухонная утварь.