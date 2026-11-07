В Донецке пожарные тушили возгорание в многоквартирном доме, спасены три женщины

В Донецке огнеборцы эвакуировали трех женщин из горящего дома В Донецке пожарные тушили возгорание в многоквартирном доме, спасены три женщины

Москва7 ноя Вести.В Донецке огнеборцы спасли трех пожилых женщин из многоквартирного жилого дома. Подробности в MAX сообщает региональный главк.

Пожар возник днем 7 ноября в Буденновском районе. Загорелся мусор на 1‑м и 8‑м этажах.

Звеном газодымозащитной службы огнеборцы оперативно вывели на свежий воздух трех пожилых женщин в спасустройствах и передали их фельдшерам скорой для осмотра говорится в сообщении

Медицинская помощь горожанкам не понадобилась. В результате пожара закопчены стены в двух квартирах и в подъезде на 8 и 9 этажах, огонь уничтожил мусор в мусоропроводе.

К пожаротушению привлекались 9 человек личного состава, а также 2 единицы техники МЧС РФ. Устанавливаются причины возгорания.