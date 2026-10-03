Москва3 октВести.В субботу 3 октября при пожаре в многоквартирном доме сотрудники МЧС спасли 7 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного МЧС.
Инцидент произошел на улице Космонавтов. По прибытии пожарные увидели густой дым, валящий из окна квартиры на втором этаже. Перед тушением пожарные вывели с вышележащих этажей семь человек.
Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев из опасной зоны было эвакуировано 7 человексказано в сообщении ведомства в MAX
Пожар был потушен на площади 2 квадратных метра.
Пострадавших нет.